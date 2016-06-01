Сирійські бійці за підтримки міжнародної коаліції почали звільнення Алеппо від ісламістів

Операція почалася лише у вівторок, 31 травня, і займе тижні до повного виконання, повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters.

Метою наступу є припинення доступу до ІД сирійській території біля кордону з Туреччиною, яку бойовики довгий час використовують як базу для проникнення іноземних найманців з Європи і назад.

"Важливо те, що це їх останній прохід" до Європи, зазначив високопоставлений чиновник міноборони США.

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Джерела, знайомі з планом наступу, на умовах анонімності розповіли, що невелика група американських сил спеціального призначення буде допомагати сирійцям при настанні на землі, виступаючи радниками під час бойових дій, але не перебуваючи на самому полі бою.

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При цьому в операції буде задіяна підтримка авіаударів коаліції на чолі з США, а також вогневих точок, що знаходяться на кордоні з Сирією на території Туреччини.

За словами американського військового чиновника, для Туреччини, союзника НАТО в регіоні, було важливо знати, що операцію в переважній більшості проводять саме сирійці, а не сирійські курди, яких Анкара вважає терористами.