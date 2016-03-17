США не визнають проголошену сирійськими курдами автономію

23:48, 17 березня 2016
Світ
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Вашингтон не визнає проголошену сирійськими курдами автономію, заявив офіційний представник держдепартаменту Джон Кірбі.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми не визнаємо напівавтономні зони самоврядування на території Сирії", - Кірбі заявив у відповідь на запитання журналіста про створення курдської федеративного регіону на півночі країни.

"Ми хочемо бачити Сирію об'єднаною та цілою країною під управлінням уряду, очолюваного Башаром Асадом, яке відповідало б запитам сирійського народу. Цілісна, єдина, світська Сирія, - ось наша мета", - продовжив Кірбі, додавши, що інші країни поділяють цей підхід.

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Як повідомляв УНІАН, сирійські курди оголосили про створення федеративного регіону на півночі країни. Проти цього рішення виступили більшість діючих у регіоні сил.

Сирійський уряд вже заявив, що це рішення не має юридичної сили. Турецька влада також заявили, що виступають проти одностороннього рішення про федералізацію.

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