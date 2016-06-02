Майбутній саміт НАТО у Варшаві буде одним з найважливіших в історії альянсу – Столтенберг

Про це він заявив сьогодні у Берліні під час прес-конференції, яка відбулася в рамках його робочого візиту до ФРН, передає власний кореспондент УНІАН.

«Цей саміт буде одним з найважливіших в історії альянсу тільки тому, що ми стоїмо перед фундаментальними змінами у питанні безпеки. Реакція НАТО на існуючі виклики, на посилення загроз безпеці є дуже важливою, тому цей саміт буде визначним», - переконаний Столтенберг.

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За словами генсека НАТО, він очікує, що глави держав та урядів країн-членів альянсу ухвалять багато рішень щодо великої кількості різних питань.

У зв’язку з цим Столтенберг зупинився на порядку денному саміту.

«Є декілька головних тем, на яких сфокусується саміт. Перша тема – це все, що пов’язано з питаннями безпеки. Коли мова йде про безпеку та колективний захист, - це ключова відповідальність НАТО, щоб забезпечити надійне стримання, і будь-яка атака на союзника спустить курок повної відповіді всього альянсу», - наголосив він.

Ще одним питанням генсек НАТО назвав забезпечення стабільності у сусідніх з альянсом країнах, що, за його словами, є «також важливим і для цих країн».

«Це важливо для таких сусідів як Україна, Молдова, Грузія. Ми з ними працюємо, допомагаємо модернізувати їхні армії, проводити реформи оборонних інституцій та боротися з корупцією. Ідея полягає в тому, що якщо наші сусіди стабільніші, то ми більше захищені. Це в наших інтересах. Це також стосується і південних сусідів. Це – друга головна тема: НАТО може робити більше для підтримки та стабілізації наших сусідів на Сході та Півдні», - наголосив Столтенберг.

Ще одним питанням порядку денного він назвав співробітництво НАТО з Європейським Союзом.