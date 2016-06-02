Дата засідання ради Росія-НАТО ще не визначена - Столтенберг

Про це в Берліні на прес-конференції повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Дата ще не визначена. Ми повинні погодити порядок денний та різні модальності з Росією, але є згода між союзниками по НАТО, що ми будемо намагатися провести нове засідання до саміту», - сказав він.

Столтенберг наголосив, що Рада Росія - НАТО є «важливим інструментом, щоб спростити діалог і політичні контакти між НАТО та Росією». «На нашому останньому засіданні ми обговорили Україну, військову активність, включаючи прозорість та передбачуваність», - нагадав генсек Альянсу.

У цьому зв’язку він навів приклади небезпеки, які виникали через дії РФ, зокрема збитий російський літак у Туреччині наприкінці 2015 року, який «ілюструє небезпеку під час збільшення військової активності поблизу наших кордонів», «небезпечну поведінку російських літаків над Балтикою над американським кораблем та американським літаком».

«Такого плану випадки – небезпечні, і ми повинні їм запобігти. Як мінімум, у нас повинні бути більш передбачувані та прозорі відносини з Росією. Це одна з причин, через які ми продовжуємо розглядати проведення ради Росія-НАТО», - сказав Йенс Столтенберг.