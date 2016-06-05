За сирійське місто Алеппо розгорнулися запеклі бої - ЗМІ

Про це повідомив представник російського Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії, передає РІА Новости.

За його словами, бойовики використовують бронетехніку. Вогонь по кварталу ведуть терористи з угруповання "Джебхат ан-Нусра" і "Ахрар аш-Шам", крім того, вони обстрілюють позиції сирійської армії у районі Хандрата.

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Представник центру з примирення додав, що протягом ночі бойовики вели інтенсивний мінометний вогонь з району торгового центру Кастелло і населеного пункту Мухаїм-Хандрат по житлових кварталах у північному Алеппо.

Напередодні обстріли призвели до великих руйнувань у Шейх-Максуді, там загинули і постраждали десятки мирних жителів.

Мирні жителі масово залишають квартал і тікають на північ Сирії, в курдський кантон Афрін.

Нагадаємо, на початку червня тисячі підтримуваних США сирійських бійців почали наступ з метою захопити територію на півночі Сирії, що перебуває під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава".