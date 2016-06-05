Курди в Сирії наблизилися до одного з бастіонів ІД - правозахисники

Про це в неділю, 5 червня, повідомили в Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, передає Deutsche Welle.

Місто є центром останньої частини території поблизу кордону з Туреччиною, який контролюють ісламісти. Воно розташоване на маршруті, який сполучає кордон із фактичною столицею ІД в Сирії, містом Ракка, та використовується ісламістами для поставок та переправлення іноземних бійців.

Читайте такожЗа сирійське місто Алеппо розгорнулися запеклі бої - ЗМІ

"Демократичні сили Сирії" (ДСС) під проводом курдів і за підтримки США після кількох днів запеклих боїв перебувають на відстані 5 кілометрів на південь від стратегічно важливого міста. Їм вдалося звільнити шістьох жінок та 15 дітей - представників іракської меншини єзидів.

У ході боїв, починаючи з понеділка, 30 травня, загинули 32 цивільних - здебільшого через авіаудари коаліційних сил. Також було вбито 30 ісламістів. У ДСС загинули 12 осіб, повідомляють правозахисники.

Як повідомляв УНІАН раніше, сирійські курди заявляли, що досягли істотного прогресу в ході наступу на захоплене бойовиками екстремістської організації "Ісламська держава" місто Манбідж поруч з турецьким кордоном.