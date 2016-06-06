Зіткнення потягів у Бельгії: українців серед постраждалих немає - МЗС (фоторепортаж)

Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

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5 червня в Бельгії у провінції Льєж поблизу міста Ермалль-Су-Уї сталось зіткнення пасажирського і товарного потягів. Загинуло троє осіб та близько 40 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

«За попередньою інформацією Посольства України у Бельгії, громадян України серед постраждалих внаслідок зіткнення немає, остаточні дані будуть отримані згодом», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 5 червня, близько 23:00 за місцевим часом пасажирський поїзд врізався в хвостову частину вантажного, з рейок зійшли два з шести пасажирських вагонів.

В результаті загинули щонайменше три людини, ще 40 отримали травми різного ступеня тяжкості.