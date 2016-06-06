Forbes: Анджеліна Джолі вибула з рейтингу найвпливовіших жінок світу
Видання Forbes опублікувало щорічний рейтинг найвпливовіших жінок світу.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель зберегла лідерство. Вона займає першу сходинку цього рейтингу вже шостий рік підряд, передає РБК.
Друге місце, як і в 2015 році, займає колишня перша леді США та учасниця президентської гонки Хілларі Клінтон. Глава ФРС США Джанет Йеллен витіснив з третього місця співголови благодійного фонду Bill & Melinda Gates Foundation дружину мільярдера Білла Гейтса Мелінду Гейтс, яка перемістилася на четверте місце.
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Крім них у першу десятку рейтингу увійшли гендиректор автоконцерну General Motors Мері Барра, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, операційний директор Facebook Шеріл Сандберг, гендиректор відеохостингу YouTube Сьюзен Войчицки, генеральний директор Hewlett-Packard Мег Уітман і голова ради директорів Santander Group Ганна Патрісія Ботін.
Дружина президента США Барака Обами Мішель посіла 13 місце рейтингу.
Кілька знаменитостей вибули з рейтингу найвпливовіших жінок світу. Наприклад, до списку не увійшли співачка Тейлор Свіфт і актриса Анджеліна Джолі. Як пише Forbes, це рішення не грунтувалося на яких-небудь зміни в їх статусі, але в цьому році журнал вирішив спробувати звільнити більше позицій для жінок, які прагнуть в політику, які потенційно можуть поширити свій вплив як на національному так і на глобальному рівні.