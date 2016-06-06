Forbes: Анджеліна Джолі вибула з рейтингу найвпливовіших жінок світу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зберегла лідерство. Вона займає першу сходинку цього рейтингу вже шостий рік підряд, передає РБК.

Друге місце, як і в 2015 році, займає колишня перша леді США та учасниця президентської гонки Хілларі Клінтон. Глава ФРС США Джанет Йеллен витіснив з третього місця співголови благодійного фонду Bill & Melinda Gates Foundation дружину мільярдера Білла Гейтса Мелінду Гейтс, яка перемістилася на четверте місце.

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Крім них у першу десятку рейтингу увійшли гендиректор автоконцерну General Motors Мері Барра, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, операційний директор Facebook Шеріл Сандберг, гендиректор відеохостингу YouTube Сьюзен Войчицки, генеральний директор Hewlett-Packard Мег Уітман і голова ради директорів Santander Group Ганна Патрісія Ботін.

Дружина президента США Барака Обами Мішель посіла 13 місце рейтингу.

Кілька знаменитостей вибули з рейтингу найвпливовіших жінок світу. Наприклад, до списку не увійшли співачка Тейлор Свіфт і актриса Анджеліна Джолі. Як пише Forbes, це рішення не грунтувалося на яких-небудь зміни в їх статусі, але в цьому році журнал вирішив спробувати звільнити більше позицій для жінок, які прагнуть в політику, які потенційно можуть поширити свій вплив як на національному так і на глобальному рівні.