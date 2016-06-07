У Стамбулі на автобусній зупинці прогримів вибух: є поранені (фото)

У центрі Стамбула прогримів вибух. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє ВВС.

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Ціллю терористів, які заклали бомбу, був автобус поліцейських. Кілька людей отримали поранення.

Останнім часом у Туреччині почастішали теракти. Частково через зростання напруги у стосунках із курдами і конфлікт у сусідній Сирії.