У Стамбулі на автобусній зупинці прогримів вибух: є поранені (фото)

09:26, 07 червня 2016
Світ
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На місце події вже прибули кілька карет "швидкої".

@Jakoben1789

У центрі Стамбула прогримів вибух. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє ВВС.

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Ціллю терористів, які заклали бомбу, був автобус поліцейських. Кілька людей отримали поранення.

Останнім часом у Туреччині почастішали теракти. Частково через зростання напруги у стосунках із курдами і конфлікт у сусідній Сирії.

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