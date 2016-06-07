У Стамбулі на автобусній зупинці прогримів вибух: є поранені (фото)
09:26, 07 червня 2016Світ
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На місце події вже прибули кілька карет "швидкої".
У Стамбулі на автобусній зупинці прогримів вибух / @Jakoben1789
У центрі Стамбула прогримів вибух. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє ВВС.
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Ціллю терористів, які заклали бомбу, був автобус поліцейських. Кілька людей отримали поранення.
More: First photos from #Vezneciler explosion in #Istanbulpic.twitter.com/Zrv5eLEUc4— hONoUR (@Jakoben1789) June 7, 2016
Istanbul Blast: Reports a police riot control bus has been the target of apparent bomb attack pic.twitter.com/EtOtlatXYp— BREAKING.UK (@BreakingDotUK) June 7, 2016
Останнім часом у Туреччині почастішали теракти. Частково через зростання напруги у стосунках із курдами і конфлікт у сусідній Сирії.
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