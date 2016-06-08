У світі зафіксували рекордний за чверть століття рівень насильства і тероризму

Різке зростання насильства в світі відбувається в першу чергу через конфлікти на Близькому Сході. Про це свідчать дані Глобального індексу миролюбності (Global Peace Index), передає Російська служба ВВС.

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За результатами дослідження, найбільш небезпечною для життя країною визнана Сирія, за нею ідуть Південний Судан, Ірак, Афганістан і Сомалі.

Згідно з даними Global Peace Index, число терористичних нападів минулого року також стало рекордним за весь час спостережень, більша частина атак сталася в п'яти країнах: в Сирії, Іраку, Нігерії, Афганістані та Пакистані.

Поки що мирним регіоном на планеті залишається Європа. При цьому фахівці зазначають, що за останні п'ять років кількість терористичних атак у європейських країнах різко зросла.

Зазначимо, що при складанні рейтингу враховуються 23 фактори, серед яких внутрішні - наприклад, рівень насильства і злочинності в країні, так і зовнішні - в тому числі відносини з сусідніми країнами і рівень військових витрат.