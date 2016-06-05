Російська авіація і війська Асада скинули вакуумні і "бочкові" бомби на Алеппо. Є загиблі і поранені

Як повідомив Анадолу представник Управління цивільної оборони Алеппо Ібрагім Абу Лейс, російські військові літаки і вертольоти ВПС Сирії скинули вакуумні і "бочкові" бомби на магістраль Кастілло, населені пункти Джіср Хадж, Бадийин і Муйесир.

Читайте такожМісто Алеппо знову зазнало авіаударівВін додав, що російські ПКС також завдали авіаударів по районах Анадан і Хрейтан, а також населеного пункту Кафр Хамра.

За словами Ібрагіма Абу Лейса, через інтенсивні бомбардування загонам цивільної оборони важко дістатися до населених пунктів.

"Росія і режим Асада кожен день влаштовують нову бійню. Алеппо фактично відданий вогню. Ми просимо міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію і режим Асада і вимагати від них покласти кінець бомбардуванням",- сказав він.