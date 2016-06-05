Російська авіація і війська Асада скинули вакуумні і "бочкові" бомби на Алеппо. Є загиблі і поранені
Війська режиму Башара Асада і повітряно-космічні сили (ПКС) Росії атакували підконтрольні опозиції райони Алеппо, внаслідок чого загинули 18 цивільних осіб, ще 50 поранені.
Як повідомив Анадолу представник Управління цивільної оборони Алеппо Ібрагім Абу Лейс, російські військові літаки і вертольоти ВПС Сирії скинули вакуумні і "бочкові" бомби на магістраль Кастілло, населені пункти Джіср Хадж, Бадийин і Муйесир.
Читайте такожМісто Алеппо знову зазнало авіаударівВін додав, що російські ПКС також завдали авіаударів по районах Анадан і Хрейтан, а також населеного пункту Кафр Хамра.
За словами Ібрагіма Абу Лейса, через інтенсивні бомбардування загонам цивільної оборони важко дістатися до населених пунктів.
"Росія і режим Асада кожен день влаштовують нову бійню. Алеппо фактично відданий вогню. Ми просимо міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію і режим Асада і вимагати від них покласти кінець бомбардуванням",- сказав він.