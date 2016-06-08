Росія та її союзники планують створити об'єднану систему протиповітряної оборони

Про це повідомив генсек ОДКБ Микола Бордюжа на прес-конференції у Єревані, передає Deutsche Welle.

"Створення таких регіональних систем - це перший етап. Другий етап - це об'єднання діяльності цих систем під єдині правила і єдині установки, що дозволить створити систему ППО над усім простором ОДКБ", - сказав Бордюжа у середу, 8 серпня.

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Генсек також додав, що країни ОДКБ "майже узгодили проект стратегії колективної безпеки до 2025 року".

До ОДКБ належать Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Москва уже має спільну систему повітряної оборони з Білоруссю та Казахстаном. Наразі йдеться про утворення спільної системи ППО з Вірменією.

Кремль активізував співпрацю з країнами ОДКБ після анексії Криму в 2014 році та активізації протистояння із країнами Заходу. При цьому Москва й раніше активно критикувала наміри країн НАТО розвивати системи протиракетної оборони у Східній Європі.