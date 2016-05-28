Путін обіцяє взяти Румунію "під приціл", щоб мінімізувати "загрозу" від ПРО

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єром Греції, передає ТАСС.

"Ми будемо змушені зараз відповідним чином відреагувати, і якщо вчора ще ті частини території Румунії, які просто не знали, що таке бути під прицілом, сьогодні доведеться нам зробити певні дії, які будуть забезпечувати нашу безпеку", - заявив він.

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Російський президент зазначив, що в Румунії розміщуються ракети дальністю 500 км, а через кілька років це будуть ракети дальністю 1 тис. км.

"Ми навіть знаємо термін, коли ці ракети будуть поставлені на озброєння. Але як же це нам не загрожує? Ще як загрожує нашим ядерним силам. Але гірше інше, гірше те, що в ці компактні установки можуть бути занурені ударні комплекси, ударні ракети прямо зараз, а це дальність 2 тис. 400 км", - зауважив Путін.

Також, за його словами, розміщення ПРО США в Європі негативно відбивається на економічній співпраці ЄС і РФ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 12 травня, на румунській базі Девеселу відбулася церемонія підтвердження оперативної готовності американського комплексу ПРО "Іджіс" наземного базування. 13 травня у містечку Редзіково в Польщі відбулася церемонія закладення каменя під будівництво бази для аналогічних американських комплексів ПРО "Іджіс". Обидві бази створюються в рамках другого і третього етапів плану США і НАТО щодо розгортання європейської ПРО.

Помічник американського держсекретаря Френк Роуз заявив, що створювані США в європейських країнах системи протиракетної оборони не спрямовані проти Росії й не можуть підірвати її стратегічний потенціал. "Системи ПРО США і НАТО націлені на загрози балістичних ракет, розміщених за межами Євроатлантичного регіону", - сказав Роуз.