Ізраїль заборонив в'їзд у країну на Рамадан 83 тисячам палестинців

Про це повідомляє урядова служба при ізраїльському міністерстві оборони COGAT, передає Бі-бі-сі. Згідно з рішенням влади палестинцям з сектора Газа і Західного берега річки Йордан заборонено відвідувати родичів у Ізраїлі, відвідувати релігійні церемонії в Єрусалимі і подорожувати транзитом через аеропорт Тель-Авіва.

Читайте такожМіністерство оборони Ізраїлю очолить ультранаціоналіст

Як уточнює ізраїльське відомство, в'їзд і виїзд для палестинців буде дозволений тільки в гуманітарних або медичних цілях.

Ізраїль ввів ці заходи на наступний день після стрілянини, влаштованої імовірно двома палестинцями в центрі Тель-Авіва. За останніми даними, загинули чотири людини, 16 осіб отримали поранення.

Інцидент стався в безпосередній близькості від центрального військового штабу і комплексу будівель міністерства оборони Ізраїлю. У цьому районі розташовано також безліч кафе і ресторанів.

Як наголошується в повідомленні COGAT, заборона на в'їзд в Ізраїль поширюється в тому числі на 204 родичів одного з нападників.