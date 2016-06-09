Таїланд святкує 70-річчя правління короля (фоторепортаж)

Святкування почалося з релігійної церемонії в Бангкоку, в якій взяли участь 770 буддійських ченців. Біля королівського палацу зібралися кілька сотень людей, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Для жителів Таїланду монарх є символом стабільності на тлі політичної ситуації в країні, що постійно змінюється.

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88-річний Адульядет є найстарішим з правлячих монархів у світі і останнім часом відчуває проблеми зі здоров'ям. Він не з'являвся на публіці вже кілька місяців.

7 червня йому було зроблено операцію на серці, яка, за повідомленнями королівського палацу, пройшла успішно.

Тайці відчувають глибоку повагу до монарха, і будь-яка образа на адресу королівської сім'ї суворо карається.

Влітку минулого року жителя Таїланду засудили до 30 років позбавлення волі за образу короля в Facebook.