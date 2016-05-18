У Британії відбулося урочисте відкриття сесії парламенту у присутності королеви (фоторепортаж)

Як повідомляє ВВС, щорічне відкриття парламенту є головною церемоніальною подією парламентського календаря. Вже більше 500 років ця церемонія є символічним нагадуванням про єдність трьох гілок британської влади - монарха, палати лордів і палати громад.

Сучасна церемонія існує практично в незмінному вигляді з 1852 року, після відновлення будівлі парламенту, що згоріла в 1834 році. А саме: обшук Вестмінстерського палацу церемоніальною палацовою вартою; лорди надягають спеціальні мантії; королева приймає у себе скарбника, радника і віце-канцлера двору перед від'їздом до парламенту (при цьому віце-канцлер залишається "заручником" у палаці до повернення королеви); поїздка королеви до будівлі парламенту на святковій кареті; урочисте внесення королівських регалій в залу церемонії; безпосередньо промова королеви і багато іншого.

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Відкриття відбувається в перший день нової сесії парламенту або незабаром після загальних виборів, однак не прив'язане до конкретної дати.

Традиційно в ході церемонії королева зачитує промову, сидячи на троні в палаті лордів. І хоча промову читає королева, але пишеться текст урядом, позначаючи таким чином головні політичні напрями роботи на наступний рік і повідомляючи країні і світу про заплановану законотворчість.

Діюча королева Великобританії Єлизавета II відкривала всі сесії парламенту після свого сходження на престол в 1952 році. Вона пропустила церемонію тільки два рази: у 1959 і 1963 році, коли була вагітна. В обох випадках відсутності королеви замість неї промову зачитував лорд-канцлер.

На церемонії присутні члени палати лордів, посли і глави дипломатичних представництв країн Співдружності, судді Верховного суду і члени палати громад. Звичайну публіку на церемонію не пускають.

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Нова парламентська сесія офіційно вважається відкритою після від'їзду королеви. Після цього члени обох палат починають з обговорення промови королеви і узгоджують так звану "Відповідь на промову Її Милостивої Величності Королеви". Обидві палати обговорюють запропоноване урядом законодавство протягом декількох днів. Потім палата громад голосує щодо згоди з промовою королеви.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія 21 квітня святкувала 90-річний ювілей королеви Єлизавети II. Цей день також запам'ятався численними урочистими заходами.