За два дні в Середземному морі врятовано близько 3 тисяч біженців

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані берегової охорони Італії.

Зокрема, берегова охорона Італії координували порятунок мігрантів з 15 різних човнів у четвер, 9 червня. Внаслідок цього було врятовано 1 950 осіб.

Ще два тіла мігрантів були знайдені в одному з гумових човнів, що дрейфував Середземним морем.

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Також, близько 1100 мігрантів були врятовані з кількох човнів у середу. Берегова охорона не мала інформації стосовно національності мігрантів.

Повідомляється, що з початку року до країни прибули приблизно 50 000 мігрантів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц пропонує Євросоюзу використовувати австралійський досвід перекриття морських шляхів нелегальної міграції: зупиняти і відправляти човни з мігрантами назад у країни, звідки вони прибувають.