В Австрії пропонують відправляти назад мігрантів, врятованих у Середземному морі

Про це Курц заявив в інтерв'ю австрійському виданню Die Presse, передає Deutsche Welle. "Ми повинні забезпечити, щоб порятунок на морі не ставав квитком до Центральної Європи", - сказав він.

Читайте такожБіля берегів Криту з потопаючого судна врятовано більше 300 мігрантівЗараз після порятунку в Середземному морі біженців доправляють, як правило, до Італії чи Греції. Курц вважає, що нинішня європейська практика є причиною загибелі біженців.

"Наша система наразі призводить до того, що тисячі людей тонуть у Середземному морі, оскільки вони мають надію та відправляються у ці небезпечні подорожі", - пояснив Курц.

На його думку, біженців, які намагаються нелегально потрапити до Європи, слід позбавляти права на притулок. Натомість прийом заявок на притулок потрібно організувати в центрах ООН, які розташовані у таборах біженців.

Тим часом прем'єр-міністр Лівії Фаїз Саррадж в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, заявив, що його країна відмовляється приймати біженців з інших країн, яких повертатимуть з Європи.

"Європа повинна знайти шляхи повернути їх до їхніх країн. Вони не можуть залишитися у нас", - сказав Саррадж.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками ООН, цього року через Середземне море до Європи потрапили понад 200 тис. осіб, потонули - близько 2,5 тис.