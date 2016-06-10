Серія нападів у Казахстані: причетні до терактів в Актобе вдалися до збройного опору

Про це повідомляє прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану.

На пропозицію здатися терористи відповіли збройним опором. Наразі заходи тривають, їхні результати будуть повідомлені додатково.

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Зазначається, що при проведенні силової фази забезпечена безпека населення.

8 червня президент республіки Нурсултан Назарбаєв розпорядився знищити розшукуваних учасників серії нападів в Актобе у разі, якщо при затриманні вони спробують чинити збройний опір.

Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, унаслідок якого загинули десятки людей. У Казахстані введений жовтий рівень терористичної небезпеки.