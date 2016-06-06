У перестрілках в казахстанському Актобе убиті 17 осіб

Як повідомляє Бі-бі-сі, за даними МВС Казахстану, серед загиблих - 11 ймовірних злочинців, троє військових, продавець магазину зброї та відвідувач ще одного магазину зброї, а також співробітник охоронного агентства. Поранення дістали 22 людини.

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Відповідальність за напад узяло на себе угруповання "Армія визволення Казахстану", повідомляє Радіо Свобода. Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки що не надходило.

5 червня вдень група невідомих, яких влада вважає релігійними радикалами, напала на магазин зброї "Паллада". Там злочинці викрали 17 одиниць вогнепальної зброї (три нарізних і 14 гладкоствольних рушниць), три газових пістолети, патрони і ножі. Нападники вбили продавця магазину і одного зі співробітників приватного охоронного агентства, які прибули за викликом. Коли на місце події прибув наряд поліції, підозрювані поранили трьох поліцейських і захопили патрульну машину. Після цього вони розділилися на дві групи, повідомили у МВС.

Шість чоловік на викраденій патрульній машині вирушили до іншого збройового магазину під назвою "Пантера". У цьому магазині злочинці поранили одного з відвідувачів, вбили іншого і вступили в перестрілку з поліцейськими, які прибули на місце події.

Друга група захопила маршрутний автобус. На ньому вона попрямувала до військової частини і протаранила ворота. Проникнувши на територію частини, зловмисники влаштували перестрілку з військовими.

В Актобе діє режим контртерористичної операції. Жителів міста просять не виходити на вулицю. У місті не працюють великі магазини, не ходить громадський транспорт.

У МВС Казахстану заявили, що особи всіх ймовірних злочинців встановлені, проте їхні прізвища не називаються.