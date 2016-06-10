Політолог РФ розповів, в якому році Росію чекатимуть серйозні проблеми
Незалежний російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що в 2018 році, під час чергових виборів президента, Росію чекають серйозні проблеми.
Це, за його словами, відбудеться тому, що немає ніяких передумов для зростання економіки РФ, передає ONLINE.UA.
На питання журналіста, чи вплинуть вибори у Росії на політику Кремля, політолог відповів: "Впливають чи не впливають, а грошей немає, тому, як казав Дмитро Медведєв, — тримайтеся. Ситуація в економіці перед парламентськими виборами ще терпима. Більш проблемними, на мій погляд, будуть вибори президента 2018 року. Якщо через рік економіка не почне зростати, а я не розумію, за рахунок чого, то 2018 рік стане проблемним".
Читайте такожУ Раді Федерації РФ вважають, що росіяни "ментально готові" до жінки-президента на зміну Путіну
За словами Орєшкіна, сьогодні для Кремля процес виборів сам по собі небезпечніший выд результату. "Вибори в Думу-2016 проблемою не будуть. Парламентські вибори, по суті, не можуть бути проблемою, тому що особливо не важливо, якою буде Дума за складом. Ясно, що "Єдина Росія" втратить 10-15%, але це все буде компенсовано одномандатними округами: прийдуть люди, які зняли майку "Єдиної Росії" і одягнули з написом "незалежний кандидат", — вважає Орєшкін.
"ЛДПР і комуністи теж будуть обслуговувати Кремль. Просідання рейтингу "Єдиної Росії" стане ударом по престижу. Але не Путіна, а Медведєва, який асоціюється з "Єдиною Росією", а Путін від неї завбачливо дистанціювався ще рік тому. У Кремлі не проти, щоб пройшло "Яблуко". Це для того, щоб показувати всім "демократію". Всі партії будуть залежати від Кремля, тому що він їх годує (у РФ партії отримують бюджетне фінансування — Ред.). Склад Думи трохи зміниться, але це не буде мати ніякого впливу на політику", - резюмував політолог.
При цьому Орєшкін вважає, що сам процес виборів може запустити виток внутрішніх скандалів і сутичок, що люди будуть відчувати роздратування.
Нагадаємо, раніше російський журналіст Михайло Зигар припустив, які сценарії розвитку подій чекають РФ після смерті її президента Володимира Путіна.