Політолог РФ розповів, в якому році Росію чекатимуть серйозні проблеми

Це, за його словами, відбудеться тому, що немає ніяких передумов для зростання економіки РФ, передає ONLINE.UA.

На питання журналіста, чи вплинуть вибори у Росії на політику Кремля, політолог відповів: "Впливають чи не впливають, а грошей немає, тому, як казав Дмитро Медведєв, — тримайтеся. Ситуація в економіці перед парламентськими виборами ще терпима. Більш проблемними, на мій погляд, будуть вибори президента 2018 року. Якщо через рік економіка не почне зростати, а я не розумію, за рахунок чого, то 2018 рік стане проблемним".

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За словами Орєшкіна, сьогодні для Кремля процес виборів сам по собі небезпечніший выд результату. "Вибори в Думу-2016 проблемою не будуть. Парламентські вибори, по суті, не можуть бути проблемою, тому що особливо не важливо, якою буде Дума за складом. Ясно, що "Єдина Росія" втратить 10-15%, але це все буде компенсовано одномандатними округами: прийдуть люди, які зняли майку "Єдиної Росії" і одягнули з написом "незалежний кандидат", — вважає Орєшкін.

"ЛДПР і комуністи теж будуть обслуговувати Кремль. Просідання рейтингу "Єдиної Росії" стане ударом по престижу. Але не Путіна, а Медведєва, який асоціюється з "Єдиною Росією", а Путін від неї завбачливо дистанціювався ще рік тому. У Кремлі не проти, щоб пройшло "Яблуко". Це для того, щоб показувати всім "демократію". Всі партії будуть залежати від Кремля, тому що він їх годує (у РФ партії отримують бюджетне фінансування — Ред.). Склад Думи трохи зміниться, але це не буде мати ніякого впливу на політику", - резюмував політолог.

При цьому Орєшкін вважає, що сам процес виборів може запустити виток внутрішніх скандалів і сутичок, що люди будуть відчувати роздратування.

Нагадаємо, раніше російський журналіст Михайло Зигар припустив, які сценарії розвитку подій чекають РФ після смерті її президента Володимира Путіна.