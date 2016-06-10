В Італії затримали двох українців, що перевозили сирійських мігрантів

В четвер, 9 червня на березі моря в Калабрії виявили групу з 16 мігрантів у мокрому одязі. Вони вийшли з вітрильника, який спробував втекти від правоохоронців. про це повідомили у фінансовій поліції Італії, з посиланням Reuters пише "Європейська правда".

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Після короткого переслідування поліцейські зупинили вітрильник, на борту якого виявили двох українців. Човен був конфіскований, а громадяни України затримані.

До складу групи мігрантів входили двоє дітей, шість жінок і вісім чоловіків, які назвалися громадянами Сирії і почали свою подорож в Туреччині.

Наразі поліція проводить слідчі дії для того, щоб зʼясувати, до якої саме організації належали українці, що перевозили мігрантів.

За інформацією міністерства внутрішніх справ Італії, від початку року до країни прибули приблизно 50 тис. мігрантів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялось, за два дні в Середземному морі врятовано близько 3 тисяч біженців.