Лівійські військові відбили в ІДІЛ порт у місті Сирт (фоторепортаж)

Лівійські військові повідомляють, що зуміли звільнити порт міста Сирт на півночі країни, витіснивши звідти бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава", повідомляє Бі-бі-сі.

"Сирт - рідне місто поваленого лівійського президента Муаммара Каддафі, який вважався найбільш значним опорним пунктом ІД за межами Іраку і Сирії", - йдеться в повідомленні.

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За даними правозахисної організації Human Rights Watch, бойовики ІД вбили в Сирті десятки людей, звинувачених ісламістами в богохульстві і шпигунстві.

Представник військових генерал Мухаммад Гусри заявив, що лідери терористів "Ісламської держави" втекли до пустелі на півдні, але частина бойовиків досі залишається блокованою в центрі міста.

Угруповання "Ісламська держава" взяла під контроль Сирт рік тому.

ІД змогла збільшити свій вплив у країні, скориставшись громадянською війною, яка охопила Лівію після загибелі в жовтні 2011 року лідера країни Муаммара Каддафі.

Два місяці тому в Лівії вдалося сформувати уряд національної єдності, підтриманий Європейським союзом, США і ООН.