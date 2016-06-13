"Були великі сподівання": Ердоган розчарувався у відносинах з Обамою та Путіним

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"У нас були великі сподівання, коли Обама здійснив свій перший візит на посаді президента до Туреччини", - зауважив Ердоган.

"На жаль, наші очікування не виправдалися. Наприклад, в економічній сфері наші зв'язки знизилися замість того, щоб покращуватися. Наші очікування у зовнішній політиці також не здійснилисяі", - сказав він.

"Ми не змогли показати сильної спільної присутності на території Сирії та Іраку", - наголосив президент Туреччини.

Він також зауважив, що однією з найбільших проблем є підтримка США сирійських курдів із Загонів народної оборони (YPG).

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Як відомо, Анкара вважає YPG терористами, звинувативши їх у здійсненні атак на території Туреччини і називаючи сирійським осередком Робочої партії Курдистану, яка бореться проти турецької держави протягом трьох десятиліть.

Ердоган також висловив розчарування погіршенням стосунків з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Наша дружба з Путіним піднесла взаємини (РФ та Туреччини) на дуже високий рівень", - сказав він, додавши, що ситуація повністю змінилася після того, як був збитий російський літак в листопаді 2015 року.

"Сподіваюся, що відносини скоро налагодяться і ми повернемося в ті давні часи ще більш сильними", - сказав Ердоган.