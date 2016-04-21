Путін втрачає позиції: "впав" з першого на 29-е місце в рейтингу найвпливовіших людей за версією Time

Перше місце в рейтингу посіла глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, передає "Дождь".

Президента Росії також випередили держсекретар США Джон Керрі, канцлер Німеччини Ангела Меркель, бізнесмен Дональд Трамп і глава Азіатського банку інфраструктурних інвестицій Лін Лікун. Вони увійшли до п'ятірки найвпливовіших людей планети за версією журналу.

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Президент США Барак Обама посів 13 місце в рейтингу. Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хіларі Клінтон посіла 18 місце. Путіна також випередив інший кандидат у президенти США, сенатор від Штату Тед Круз, що обирається від Республіканської партії. Він посів 23 місце. Президент Франції Франсуа Олланд посів 22 місце.

Президент Туреччини Рейджеп Ердоган йде слідом за Путіним, його журнал помістив на 30 місце. А глава Північної Кореї Кім Чен Ин виявився на 31-му рядку.

Нагадаємо, в 2015 році Путін очолив рейтинг ста найвпливовіших людей за версією журналу Time.