Всупереч протестам городян, міст у Петербурзі назвали на честь Кадирова

Губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко підписав постанову про назву безіменного мосту через Дудергофський канал (також відомий як річка Дудергофка) на честь батька чинного глави Чечні Рамзана Кадирова, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Санкт-Петербург - це частина Росії, друге місто країни. А Росія пам'ятає та шанує своїх героїв. Наша країна не ділить героїв за національною приналежністю. Ніколи не ділила і ділити не буде", - заявив прес-секретар губернатора Андрій Кібітов.

"Ім'я кожного героя країни має право на увічнення в містах країни. І це не порушує традицій Санкт-Петербурга, а, навпаки, підкреслює нашу повагу до історії Росії і ролі особистості в історії", – додав чиновник.

Напередодні депутати Законодавчих зборів Санкт-Петербурга відмовились розглядати звернення до губернатора з проханням не давати мосту ім'я Кадирова.

Читайте такожУ Чечні вночі спалили будинок місцевого жителя, який скаржився Путіну на Кадирова (відео)

30 травня топонімічна комісія Петербурга підтримала ініціативу ряду громадських організацій про присвоєння імені Ахмата Кадирова одному з нових безіменних мостів через річку Дудергофку.

Інформація про прийдешні зміни на карті міста викликала обурення городян, тим більше, що члени топонімічної комісії відкрито говорили про те, що чиновники чинили на них тиск.

Петиція в інтернеті проти мосту Ахмата Кадирова набрала більше 76 тисяч голосів. 6 червня близько тисячі петербуржців вийшли на мітинг проти мосту Кадирова.

Під час першої чеченської війни 1994-96 років Ахмат Кадиров воював на боці бойовиків, а потім перейшов на бік російських федеральних сил, ставши при Володимирі Путіні президентом Чечні.

Ахмат Кадиров загинув в результаті замаху в 2004 році, незабаром президентом республіки став його син Рамзан.