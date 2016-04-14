Путін згадав, як Кадиров з батьком воювали проти Росії (відео)

Президент Росії Володимир Путін згадав, як очільник Чечні Рамзан Кадиров зі своїм батьком воювали проти Росії. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами в прямому ефірі.

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"Кадиров - керівник одного з регіонів. А з чого він почав? Він воював з нами в лісі. Ви не забули про це? Зі зброєю в руках, разом з батьком", - зазначив Путін.

За словами Путіна, батько чинного керівника Чечні Ахмат Кадиров "сам дійшов висновку про те, що Чечня повинна бути з російським народом і має бути з Росією, і це вигідно, це відповідає чеченському народу", - сказав він.

"Я знаю, що з цим переконанням працює і Рамзан Кадиров, він би ніколи не очолив жодну республіки у складі РФ, якби не був переконаний, що це правильний вибір", - вважає Путін.

Російський президент переконаний, що голова Чечні готовий ризикувати всім, зокрема й своїм життям, в інтересах свого народу.

"Ви розумієте, що це за люди? Я не кажу вже про те, що це - Кавказ, люди гарячі – становлення цих людей як таких, що займаються державною роботою на високому політичному рівні йде не просто. Ми всі люди, всі ми зі свого власного минулого", - сказав він.

Крім того Путін назвав погрозу Кадирова на адресу Михайла Касьянова завданням шкоди стабільності в Росії.

"Мабуть, у цьому є й мій недогляд", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Кадиров опублікував у своєму інстаграмі відео, на якому опозиційний політик Михайло Касьянов і Володимир Кара-Мурза-молодший рухаються і спілкуються ніби крізь оптичний приціл.

"Касьянов приїхав до Страсбурга за грішми для російської опозиції". Хто не зрозумів, той зрозуміє!", - написав Кадиров під роликом.

Невдовзі лідери російської опозиційної партії оцінили пост у блозі лідера Чечні зі своїм фото під прицілом як підбурювання до вбивства.