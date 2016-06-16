Російський А321 над Синаєм підірвали бойовики єгипетського крила "Ісламської держави" - ЦРУ

"США вважають, що російський авіалайнер над Синайським півостровом підірвала єгипетська угруповання "Ансар Бейт аль-Макдіс" – цитує директора ЦРУ ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше "Когалимавіа"), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня.

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Всі 224 особи, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.

Як відомо, угруповання "Ансар Бейт аль-Макдіс", що діє в Єгипті, присягнуло на вірність "Ісламській державі".