Парламент Чечні оголосив про саморозпуск за два роки до закінчення повноважень (відео)
Депутати парламенту Чечні на засіданні в четвер прийняли рішення про дострокове припинення повноважень регіональних законодавчих зборів за два роки до закінчення терміну діяльності.
Також прийнято рішення про проведення нових виборів у вересні поточного року; нинішній склад парламенту буде функціонувати до виборів нового, передає РІА Новости.
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"Дорогі друзі! Сьогодні парламент Чеченської Республіки ухвалив рішення про достроковий саморозпуск. На 82-му засіданні депутати внесли до порядку денного це питання. Чергові вибори мали відбутися у вересні 2018 року", — йдеться у записі глави Чечні Рамзана Кадирова в Instagram.
Чинний парламент третього скликання був обраний у вересні 2013 року, термін його повноважень закінчується через два роки. Це вже другий випадок саморозпуску в історії чеченського парламентаризму.
Як повідомляв УНІАН, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його час на посаді керівника регіонуминув. При цьому він заявив, що керівництву держави потрібно знайти іншу особу на цю посаду.
Дорогі друзі! Сьогодні Парламент Чеченської Республіки ухвалив рішення про дострокове саморозпуск. На 82-му засіданні депутати внесли до порядку денного дане питання. Чергові вибори мали відбутися у вересні 2018 року. З метою економії бюджетних коштів парламент проголосував за суміщення у вересні 2016 року виборів Глави ЧР і законодавчого органу влади. Я щиро подякував депутатів за величезний труд в ім'я Чеченської Республіки і всієї Росії. #Кадиров #Росія #Чечня #Парламент