Норвегія модернізує армію для захисту від "непередбачуваної" Росії - ЗМІ

Згідно з новим законом, представленим урядом, протягом найближчих 20 років Норвегія планує збільшити військовий бюджет на 165 млрд крон (17,5 млрд євро), повідомляє DW.

"На жаль, геополітичні обставини в останні роки істотно змінилися - в гіршу сторону, - заявила в п'ятницю, 17 червня, на прес-конференції в Осло прем'єр-міністр країни Ерна Солберг. - У нас є все більш непередбачуваний сусід на сході, який зміцнює свій військовий потенціал і демонструє готовність використовувати військову силу в якості політичного інструменту".

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Так званий закон про військове програмування спрямований на модернізацію армії і передбачає як збереження вже існуючих ресурсів, так і придбання нових озброєнь. Норвегія, зокрема, планує закупити 52 винищувача п'ятого покоління F-35 і чотири підводні човни, а також нові літаки військово-морського спостереження, які замінять шість застарілих патрульних літаків P-3 Orion.

У даний час військові сили країни "не пристосовані до геополітичної ситуації", заявила глава норвезького уряду, назвавши плани з модернізації ЗС "наймасштабнішими з часів закінчення холодної війни".

Закон про військове програмування повинні схвалити депутати парламенту Норвегії.