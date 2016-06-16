Шпигунський скандал: в Іспанії вперше викрили російського розвідника-нелегала з часів холодної війни

Про це пише РБК.

Як стало відомо виданню Politico з джерел в європейських розвідслужбах, майже 20 років російський розвідник, співробітник СЗР Сергій Юрійович Черепанов був розвідником-нелегалом в Мадриді. Черепанов працював під ім'ям Генрі Фріта, бізнес-консультанта, який представляв компанію, що спеціалізується на «соціально-економічних дослідженнях», стверджує видання.

Згідно з легендою, Фріт народився в 1957 році в Еквадорі, його матір'ю була громадянка Еквадору, а батьком - громадянин Нової Зеландії (саме цим Черепанов пояснював іспанським друзям свій легкий акцент). Однак у реальності, за даними західних розвідок, з якими ознайомилося Politico, Черепанов народився в 1955 році в Росії, при цьому в Росії у нього була дружина, Ольга Костянтинівна Черепанова, і син. Всі роки, що він провів в Іспанії, він працював на російську зовнішню розвідку.

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Politico зазначає, що Черепанов став першим розвідником-нелегалом (тобто розвідником, які живуть за кордоном під чужим ім'ям, з вигаданою біографією), розкритою в Європі з часів холодної війни.

За словами неназваного колишнього голови однієї з європейських спецслужб, кількість російських шпигунів з того часу, як відносини між Росією і ЄС загострилися, подвоїлася. Саме бажанням привернути увагу громадськості до різкого збільшення шпигунської активності Москви Politico пояснює рішення європейських спецслужб надати випадку Черепанова розголосу.

Politico поговорило з другом і бізнес-партнером Фріта Черепанова, Карлосом Морено Родрігесом, який розповів, що зустрів Фріта в Мадриді в середині 1990-х років - їх познайомив спільний друг. Дозвіл Фріта на роботу в Іспанії закінчився, і, щоб Фріт зміг залишитися в країні, Морено погодився допомогти йому зареєструвати консалтингову компанію Frimor Consultores, що отримала назву за першими літерами прізвищ бізнес-партнерів.

В ході своєї роботи у Frimor Consultores Фріт дуже часто відлучався в «закордонні ділові поїздки», розповідає Морено. Бізнес не приносив багато доходу - за словами Морено, Фріту навіть доводилося вкладати свої гроші, які він зберігав у банку Santander. Іноді Фріт просив Морено про допомогу, наприклад про те, щоб він дістав йому «аналітичні або брокерські доповіді про газопроводи у Східній Європі».

28 червня 2010 року, на наступний день після того, як ФБР заарештувала десять російських розвідників-нелегалів в США (включаючи Андрія Безрукова і Анну Чапман), Фріту-Черепанову зателефонував співробітник британської розвідки, який спробував його завербувати, свідчить їх розшифровка телефонної розмови, з якої ознайомилося Politico. «Ваше життя в моїх руках. Ви в дуже складній ситуації, якщо ми не поговоримо зараз, думаю, у вас будуть великі проблеми в Іспанії», - заявив Фріту співробітник британської розвідки. Він розповів Фріту, що він знає про те, що той працює на Росію, однак Фріт у відповідь все заперечував. Співрозмовник Фріта погрожував тим, що до нього прийдуть «поліція, влада, і все його життя перетвориться на руїни». На наступний день Фрит попросив Алехандро Валдезате Санчеса, сина літньої жінки, з якою він жив в Іспанії, відвезти його в аеропорт Мадрида, після чого зник.

Джерела в європейських спецслужбах стверджують, що Черепанов був розкритий завдяки тієї ж інформації, яка допомогла розкрити десять розвідників-нелегалів в США влітку 2010 року. У Росії у зв'язку зі справою про розкриття розвідників-нелегалів на 25 років був заочно засуджений полковник Служби зовнішньої розвідки Олександр Потєєв, який ще в 2010 році виїхав з Росії в США. Потєєв був визнаний винним у державній зраді і дезертирство.

Співрозмовники Politico стверджують, що спецслужби займалися справою Фріта-Черепанова більше року. З'ясувалося, що ім'я Генрі Фріт насправді було ім'ям новозеландського хлопчика, який промер у 1937 році, - його вибрав для агента співробітник посольства Росії в Новій Зеландії. Зв'язок з Москвою Фріт тримав через третіх агентів, з якими зустрічався за кордоном, як правило, близьких до Іспанії країнах. Свої звіти для Москви він писав на спеціально захищеному ноутбуці і зберігав на спеціальній флеш-карті.

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Масштаб збитку, який агентурна робота Черепанова могла принести безпеці західних держав, залишається неясним, зазначає Politico.

Обізнане джерело Politico стверджує, що в Європі працюють від десяти до 15 розвідників-нелегалів, які видають себе за французів, британців, німців, італійців. «Однак точного їх числа, звичайно, ми не знаємо», - сказав співрозмовник видання.