Знайдені бортові самописці літака A320 EgyptAir сильно пошкоджені - ЗМІ
Знайдені бортові самописці літака A320 авіакомпанії EgyptAir, який розбився в травні, сильно пошкоджені nf потребують відновлення перед розшифровкою.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на єгипетського чиновника, передає РБК.
Співрозмовник агентства не уточнив, як довго будуть відновлювати «чорні ящики», однак зазначив, що якщо у Єгипту не вдасться цього зробити, то їх відправлять за кордон.
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Перший бортовий самописець літака був виявлений 16 червня в Середземному морі. Тоді в єгипетській комісії з розслідування катастрофи повідомили, що знайдена «чорна скринька» була пошкоджена, однак фахівці змогли благополучно підняти на поверхню «блок пам'яті, який є найбільш важливим в записуючому пристрої». Другий «чорний ящик» рятувальники знайшли наступного дня, 17 червня.