У Середземному морі виявлені "чорні ящики" літака EgyptAir

Про це повідомляють єгипетські слідчі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Напередодні в Середземному морі був виявлений мовний самописець літака.

Найближчим часом "чорні ящики" будуть доставлені з Олександрії в Каїр, де їх вивчать єгипетські і французькі слідчі, а також представники Airbus.

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Експерти кажуть, що на параметричному самописці міститься найцінніша інформація для слідства у справі про катастрофу лайнера.

Літак авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа в Каїр, в ніч на 19 травня впав у Середземне море. На борту авіалайнера перебувало 66 осіб, у тому числі 56 пасажирів. Всі вони загинули.

Офіційно про причини катастрофи літака досі не повідомлялося. Телеметрія з борту літака вказувала, що за кілька хвилин до трагедії спрацювали детектори диму в туалеті і в приладовому відсіку під пілотської кабіною.