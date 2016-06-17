У Середземному морі виявлені "чорні ящики" літака EgyptAir
Параметричний бортовий самописець літака Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir, який розбився 19 травня, знайшли в Середземному морі.
Про це повідомляють єгипетські слідчі, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Напередодні в Середземному морі був виявлений мовний самописець літака.
Найближчим часом "чорні ящики" будуть доставлені з Олександрії в Каїр, де їх вивчать єгипетські і французькі слідчі, а також представники Airbus.
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Експерти кажуть, що на параметричному самописці міститься найцінніша інформація для слідства у справі про катастрофу лайнера.
Літак авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа в Каїр, в ніч на 19 травня впав у Середземне море. На борту авіалайнера перебувало 66 осіб, у тому числі 56 пасажирів. Всі вони загинули.
Офіційно про причини катастрофи літака досі не повідомлялося. Телеметрія з борту літака вказувала, що за кілька хвилин до трагедії спрацювали детектори диму в туалеті і в приладовому відсіку під пілотської кабіною.