У Петербурзі на мосту імені Кадирова вивісили банер із закликом вбивати росіян

В Красносельському районі Санкт-Петербурга на мосту, якому губернатор Георгій Полтавченко присвоїв ім'я першого президента Чеченської республіки Ахмата Кадирова, вивісили банер із закликом до вбивств росіян, повідомляє агентство FlashNord.

Прокуратура Санкт-Петербурга почала перевірку за фактом появи банера.

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"Ми почали перевірку. Є підстави припустити, що в діях організаторів акції вбачаються ознаки розпалювання національної ворожнечі", - повідомило агентству джерело в російському наглядовому органі.

Як повідомлялося, 30 травня присвоїти мосту через Дудергофський канал ім'я Ахмата Кадирова рекомендувала російська топонімічна комісія. Проти присвоєння мосту імені А.Кадирова виступили відомі діячі культури, у місті відбувся протестний мітинг.

У четвер в Смольному підтвердили, що постанову про присвоєння мосту в Красносельском районі міста імені Ахмата Кадирова підписано губернатором Полтавченко.

Як повідомлялося, голова Чечні Рамзан Кадиров подякував губернатору та мешканцям північної столиці за присвоєння мосту імені його батька.