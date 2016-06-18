У Петербурзі на мосту імені Кадирова вивісили банер із закликом вбивати росіян

22:43, 18 червня 2016
Світ
4028 0

Прокуратура Санкт-Петербурга почала перевірку за фактом появи банера.

flashnord.com

В Красносельському районі Санкт-Петербурга на мосту, якому губернатор Георгій Полтавченко присвоїв ім'я першого президента Чеченської республіки Ахмата Кадирова, вивісили банер із закликом до вбивств росіян, повідомляє агентство FlashNord.

Прокуратура Санкт-Петербурга почала перевірку за фактом появи банера.

Читайте такожПутін згадав, як Кадиров з батьком воювали проти Росії (відео)

"Ми почали перевірку. Є підстави припустити, що в діях організаторів акції вбачаються ознаки розпалювання національної ворожнечі", - повідомило агентству джерело в російському наглядовому органі.

Як повідомлялося, 30 травня присвоїти мосту через Дудергофський канал ім'я Ахмата Кадирова рекомендувала російська топонімічна комісія. Проти присвоєння мосту імені А.Кадирова виступили відомі діячі культури, у місті відбувся протестний мітинг.

У четвер в Смольному підтвердили, що постанову про присвоєння мосту в Красносельском районі міста імені Ахмата Кадирова підписано губернатором Полтавченко.

Як повідомлялося, голова Чечні Рамзан Кадиров подякував губернатору та мешканцям північної столиці за присвоєння мосту імені його батька.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter