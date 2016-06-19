У Канаді переможець лотореї зірвав джекпот на $43 мільйони

Житель Канади виграв джек-пот національної лотереї Lotto Max в ході розіграшу. Квиток був придбаний у місті Торонто, Онтаріо, повідомляє Lenta.ru.

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"Крім того, ще два квитки виграли приз Maxmillion в розмірі 1 мільйон канадських доларів (близько 775 тисяч доларів США). Один з виграшів буде розділено між двома гравцями порівну. Ці квитки було придбано в провінції Квебек та Онтаріо", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що житель американського штату Нью-Джерсі виграв джекпот в лотереї Powerball розміром 429,6 мільйона доларів. На початку квітня житель Великобританії взяв найбільший джекпот в історії національної лотереї - 35,1 мільйона фунтів стерлінгів (50,1 мільйона доларів).

25 грудня 2015 року один з проданих в Канаді лотерейних квитків забезпечив його власнику виграш в 60 мільйонів доларів (43,3 мільйона доларів США). Ще 35 квитків виграли приз Maxmillion, тобто 1 мільйон канадських доларів (774 тисячі доларів США).