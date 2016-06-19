У Сирії розбився Міг-21 - ЗМІ

За даними джерел у сирійської армії, літак впав відразу після зльоту з-за технічної несправності, передає Reuters.

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Хама контролюється урядовими силами.

З початку року в Сирії зазнали аварії кілька винищувачів російського виробництва.