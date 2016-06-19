У Сирії розбився Міг-21 - ЗМІ

16:33, 19 червня 2016
Світ
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Винищувач Міг-21 сирійських ВПС розбився в провінції Хама на заході країни, екіпаж машини загинув, повідомляють ЗМІ.

Экипаж истредителя погиб / Фото avijacija.com

За даними джерел у сирійської армії, літак впав відразу після зльоту з-за технічної несправності, передає Reuters.

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Хама контролюється урядовими силами.

З початку року в Сирії зазнали аварії кілька винищувачів російського виробництва.

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