Міноборони РФ підтвердило загибель десятого російського військового, що служив у Сирії

Про це повідомили в управлінні прес-служби і інформації Міністерства оборони Росії, передає РІА Новости.

"Військові лікарі оперативно надали йому медичну допомогу, потім сержанта доставили у військовий клінічний госпіталь до Москви спеціальним літаком Міноборони Росії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за життя російського військового боролися в госпіталі, але поранення виявилося несумісним з життям. Військовослужбовця РФ посмертно представили до ордена Мужності.

ЗМІ повідомляли, що в Серишево поховали військового, який, за словами рідних, загинув у Сирії.

Раніше влада РФ повідомила про загибель дев'яти російських військовослужбовців у ході операції у Сирії. Російська операція в Сирії почалася 30 вересня 2015 року. А 14 березня 2016 року Путін наказав вивести основну частину російської угруповання із Сирії.