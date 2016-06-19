Король і королева Швеції відзначили 40-у річницю весілля
19:07, 19 червня 2016Світ
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Король і королева Швеції відзначили 40-річчя свого шлюбу у вузькому колі родичів і знайомих.
REUTERS
Свято відбулося в палаці Соллиден на острові Еланд, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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Король Карл XVI Густаф прибув у палац в суботу на особистому "Феррарі".
Карл XVI Густаф познайомився з Сільвією Зоммерлат в 1972 році, на літніх Олімпійських Іграх в Мюнхені, де та працювала перекладачем-гідом.
Він приховував ці відносини протягом декількох років після того, як зійшов на престол в 1973 році.
Вони одружилися в 1976 році.
REUTERS
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