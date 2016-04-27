Король Іспанії планує розпустити парламент

Про такий намір короля Іспанії Феліпе VI стало відомо у вівторок, 26 квітня, передає Deutsche Welle.

До цього кроку монарх змушений вдатися після безрезультатних тривалих консультацій із керівниками партій щодо створення урядової коаліції, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Парламент не зміг запропонувати жодну кандидатуру на посаду прем'єра, бо жоден з кандидатів не мав достатньої кількості голосів на свою підтримку. Через це рішення провести перевибори 26 червня цього року стало неминучим, заявив голова парламенту країни Пачі Лопес після розмови з монархом.

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"Ми тепер розроблятимемо постанову про розпуск парламенту та призначення повторних виборів", - зазначив Лопес. За його словами, власне, останній день для виборів очільника уряду - 2 травня. Але якщо вже зараз немає кандидатів, то часу, який залишився до згаданої дати, недостатньо, пояснив Лопес.

Король підпише указ про розпуск парламенту у ніч на 3 травня, додав голова іспанського парламенту.

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Раніше УНІАН повідомляв, що соціалістична партія Іспанії вдруге не змогла сформувати коаліційний уряд, через десять тижнів після парламентських виборів.