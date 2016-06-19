Сили безпеки Іраку звільнили 350 ув'язнених із в'язниці ІД в Ель-Фаллуджі
Сили безпеки Іраку звільнили 350 осіб з в'язниці терористичного угруповання "Ісламська держава" в місті Ель-Фаллуджа.
Медики іракських сил повідомляють, що в'язні страждали від нестачі їжі та води, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Ель-Фаллуджа перебувала під контролем ІГ протягом двох років.
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Збройні сили Іраку зайняли майже все місто, але бойовики ІД продовжують опір. Минулої ночі двоє підривників-смертників підірвали автомобілі в місті, в результаті чого кілька людей загинули, ще кілька отримали поранення. Точна кількість постраждалих невідома.
Представники благодійних організацій в Іраку заявляють, що масова втеча цивільного населення з Ель-Фаллуджі може призвести до гуманітарної катастрофи.
За останні кілька днів місто покинули близько 30 тисяч чоловік.
Представник Норвезького ради у справах біженців сказав, що благодійним організаціям все важче справлятися з напливом біженців з Ель-Фаллуджі, яких необхідно забезпечити водою, продовольством і ліками. Біженці сплять під відкритим небом в переповнених таборах.