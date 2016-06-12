Звільнення Фаллуджі від ІДІЛ: Іракська армія створила коридор для виходу мирного населення з міста

Про це в неділю, 12 червня, заявив представник збройних сил Іраку, пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

За словами бригадного генерала Яхьї Расула, який є речником об'єднаного командування операціями, коридор було створено ще напередодні.

Створення коридору стало можливим після того, як урядові війська витіснили бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) з одного з районів міста на західному березі Євфрату. Цей район розташований навпроти центру міста, який лежить на східному березі річки.

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Створення коридору підтвердили і в благодійній організації Норвезька рада біженців. За даними її речника Карла Шембрі, понад чотири тисячі мирних жителів змогли залишити місто впродовж останньої доби. "Ми очікуємо, що ще тисячі людей зможуть залишити місто наступними днями".

Між тим, за даними ООН на 8 червня, з моменту початку наступу іракських урядових сил на Фаллуджу 23 травня, понад 20 тисяч людей змогли залишити саме місто та передмістя. Однак шляхи, якими вони тікали з міста, є небезпечними. Так, приміром, є дані, що як мінімум понад десять осіб потонули у Євфраті під час втечі з міста. В ООН звинувачували бойовиків ІД у тому, що ті використовують цивільних як живий щит у Фаллуджі.

Водночас урядові війська розвивають наступ на південь від Мосула. Повідомляється, що бронетехніка урядових військ за підтримки авіації міжнародної коаліції під проводом США та артилерійського вогню просунулася в бік одного села після того, як урядові сили взяли під свій контроль ще одне село на південь від Мосула.

Бойовики "Ісламської держави" захопили Мосул, що на той час було другим за чисельністю населення містом Іраку, два роки тому. Фаллуджа є другим за значенням населеним пунктом у країні в руках джихадистів.