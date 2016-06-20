ООН: кількість біженців у світі досягла рекордних показників
Кількість людей, які вимушено залишили своє місце проживання у результаті воєнного конфлікту, досягла найвищих показників за всю історію.
Про це повідомляє агентство ООН у справах біженців, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
За даними ООН, на кінець 2015 року 65,3 млн людей були біженцями, особами, які подали прохання про отримання притулку, або внутрішньо переміщеними особами. За минулий рік їх кількість зросла на 5 млн осіб.
Таким чином, біженцем є приблизно кожна 113-а людина на планеті, наголошують в ООН. При цьому половина всіх біженців - вихідці із Сирії, Афганістану й Сомалі.
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Торік близько 35 тис. біженців прибули до Європи сухопутним шляхом, ще понад 1 млн вимушених переселенців перетнули кордон з Європою по морю, повідомляє Міжнародна організація з міграції. Інші агентства називають значно більші цифри.
Найкращим місцем для більшості мігрантів залишаються багаті північні країни, наприклад, Німеччина або Швеція.
Незважаючи на те, що проблеми біженців в Європі перебувають у центрі суспільної уваги, 86% переселенців отримали притулок в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, відзначають в ООН.
Найбільша кількість клопотань про надання притулку отримала Німеччина. На думку ООН, це відображає готовність країни взяти біженців.