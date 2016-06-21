Голова антитерористичних сил Іраку заявив про знищення 2,5 тисяч бойовиків ІД в Ель-Фаллуджі

Як повідомляє AP, генерал-лейтенант також заявив, що кількість бойовиків у місті на початку операції коливалася від 3,5 до 4 тисяч. За його словами, 15% з них були іноземними бойовиками.

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Як відомо, у вівторок іракські війська вибили "Ісламську державу" з двох північних районів Ель-Фаллуджі. Загалом великомасштабна операція в місті розпочалася в кінці травня.

Контроль над містом іракським військовим вдалося встановити після майже чотирьох тижнів боротьби за місто, що знаходиться на заході від Багдада.

У п'ятницю прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив про перемогу після того, як спецназівці ввійшли в центр міста, захопивши урядові будівлі та центральну лікарню.