Влада Іраку заявила про перемогу над ІДІЛ в Ель-Фаллуджі

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Associated Press.

«Ми обіцяли, що звільнимо Ель-Фаллуджу, і ми це зробили. Сили безпеки контролюють майже все місто за винятком невеликих вогнищ, які будуть ліквідовані протягом найближчих годин», - сказав аль-Абаді.

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Раніше збройні сили Іраку відновили контроль над будівлею адміністрації в місті Ель-Фаллуджа, яку раніше захопили бойовики.