Влада Іраку заявила про перемогу над ІДІЛ в Ель-Фаллуджі
21:51, 17 червня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді заявив, що сили безпеки країни взяли під контроль більшу частину міста Ель-Фаллуджа, утримуваного більше двох років терористами угруповання «Ісламська держава».
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Associated Press.
«Ми обіцяли, що звільнимо Ель-Фаллуджу, і ми це зробили. Сили безпеки контролюють майже все місто за винятком невеликих вогнищ, які будуть ліквідовані протягом найближчих годин», - сказав аль-Абаді.
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Раніше збройні сили Іраку відновили контроль над будівлею адміністрації в місті Ель-Фаллуджа, яку раніше захопили бойовики.
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