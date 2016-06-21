Росія може розгорнути свої війська швидше від НАТО - генерал США

Про це заявив командувач сухопутних сил США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю ВВС, передає "ЄвроПравда".

"20 тисяч осіб з озброєнням можуть з'явитися на кордонах НАТО або біля кордонів Грузії, України. Це серйозно турбує. У Росії є те, що ми називаємо свободою пересування. Вони можуть пересуватися як завгодно всередині РФ", - сказав Ходжес.

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За словами генерала, у НАТО повинна бути така ж швидкість всередині Альянсу і для цього необхідна свого роду "військова шенгенська зона", що дозволить військам пересуватися через країни.

"Британські або американські підрозділи повинні мати можливість пересуватися в будь-яку точку НАТО протягом трьох днів. Поки у нас цього немає і близько. Це важлива частина програми стримування", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ходжес заявив, що надання Україні ракетних комплексів Javelin спричинить збільшення військової присутності РФ на Донбасі.