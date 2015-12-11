Надання Україні Javelin спричинить збільшення військової присутності РФ на Донбасі – генерал США

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

На думку генерала, надання летального озброєння Україні лише призведе до погіршення ситуації.

"Я вважаю, що ми дали чітко зрозуміти: США хочуть, щоб Україна могла себе захистити. Якщо політика США щодо надання Україні "Джавелінів" зміниться, це, ймовірно, призведе до збільшення втрат серед українців на полі бою, бо росіяни суттєво збільшать свою військову присутність", - наголосив Ходжес.

Читайте такожПарубій у Конгресі США закликав надати Україні летальне озброєння

Командувач армії США у Європі вважає, що "найкраще - продовжувати навчати українців та надавати їм підтримку".

Як нагадав Ходжес, Сполучені Штати надали українській армії підтримку на суму понад 250 млн доларів. Зокрема, мова йде про броньовані і звичайні Humvee, бронежилети, прилади нічного бачення, аптечки першої допомоги тощо. Також на початку листопада до України були доставлені контрбатарейні радари.

За словами Ходжеса, Росія докладає максимум зусиль, щоб ситуація на сході України зайшла у глухий кут.

Говорячи про спільні військові навчання на Яворівському полігоні у Львівській області, Ходжес заявив, що "професіоналізм українських військових зростає, і це вражає".

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2015 року президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив, що Україні необхідні 1 тис. 240 протитанкових ракетних комплексів Javelin для стримування російської агресії.

Перед цим посол України у США Валерій Чалий заявляв, що Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів щонайменше тисячу протитанкових ракетних комплексів Javelin в разі широкомасштабного наступу Росії на Донбасі.

Впродовж року у Білому домі неодноразово заявляли, що рішення про можливе постачання в Україну летального озброєння ще не прийняте.

Як наголошував прес-секретар Білого дому Джош Ернест, в США побоюються, що надання Україні летального озброєння може збільшити кровопролиття на Донбасі.

25 вересня 2015 року міністр оборони України Степан Полторак та міністр оборони США Ештон Картер під час зустрічі у Пентагоні заявили, що не обговорювали питання про надання Україні летального озброєння.