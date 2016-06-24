Штайнмаєр про Brexit: Це сумний день для Європи і Великобританії

"Новини з Великобританії протвережують. Схоже, це сумний день для Європи і Британії" - цитує Штайнмаєра МЗС Німеччини у Twitter.

#Steinmeier: Die Nachrichten aus Großbritannien sind wahrlich ernüchternd. Es sieht nach einem traurigen Tag für #Europa+#Großbritannien aus — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 24 червня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку більшості голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.

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Незважаючи на те, що остаточний підрахунок ще не завершений, за наявними даними за вихід Британії з ЄС вже висловилися понад 16,7 млн осіб. Цього достатньо для підбиття підсумків референдуму