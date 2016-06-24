Штайнмаєр про Brexit: Це сумний день для Європи і Великобританії

09:34, 24 червня 2016
Світ
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Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр прокоментував результати британського референдуму, де більшість виборців підтримала вихід країни з ЄС.

REUTERS

"Новини з Великобританії протвережують. Схоже, це сумний день для Європи і Британії" - цитує Штайнмаєра МЗС Німеччини у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку більшості голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.

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Незважаючи на те, що остаточний підрахунок ще не завершений, за наявними даними за вихід Британії з ЄС вже висловилися понад 16,7 млн осіб. Цього достатньо для підбиття підсумків референдуму

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