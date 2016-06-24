Brexit: у Шотландії хочуть залишитися в ЄС попри підсумки референдуму

Про це повідомляє The Telegraph, пише Європейська правда.

"В той час як остаточні результати поки що не оголошені, голосування вже показало, що мешканці Шотландії бачать своє майбутнє в рамках Європейського Союзу", – заявила вона.

Вона підкреслила, що всі наразі в очікуванні результатів голосування, проте шотландці вже висловилися за ЄС і висловилися однозначно.

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Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку більшості голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.

Незважаючи на те, що остаточний підрахунок ще не завершений, за наявними даними за вихід Британії з ЄС вже висловилися понад 16,7 млн осіб. Цього достатньо для підбиття підсумків референдуму.