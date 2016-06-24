Brexit: у Шотландії хочуть залишитися в ЄС попри підсумки референдуму
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила про те, що Шотландія прагне залишитися частиною ЄС.
Про це повідомляє The Telegraph, пише Європейська правда.
"В той час як остаточні результати поки що не оголошені, голосування вже показало, що мешканці Шотландії бачать своє майбутнє в рамках Європейського Союзу", – заявила вона.
Вона підкреслила, що всі наразі в очікуванні результатів голосування, проте шотландці вже висловилися за ЄС і висловилися однозначно.
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Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку більшості голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.
Незважаючи на те, що остаточний підрахунок ще не завершений, за наявними даними за вихід Британії з ЄС вже висловилися понад 16,7 млн осіб. Цього достатньо для підбиття підсумків референдуму.