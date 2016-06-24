"Країні потрібен новий лідер": прем'єр Британії Кемерон йде у відставку після референдуму (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив після оголошення результатів референдуму про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Кемерон сказав, що «дуже пишається тим, що шість років був прем’єр-міністром».

«Я вірю, що ми зробили великі кроки в реформах. Я вірю в те, що Велика Британія сильніша, безпечніша та краща у ЄС. Я чітко дав зрозуміти, що референдум – не про майбутнє політиків, включаючи мене. Народ Великої Британії ухвалив чітке рішення йти іншим шляхом. Я думаю, що країні потрібний новий лідер, щоб вести її в цьому напрямку. Я буду робити все, що я можу як прем’єр-міністр в найближчі місяці, але я не думаю, що буде правильно для мене бути капітаном, щоб направляти нашу країну в наступний пункт призначення. Я переконаний, що це в інтересах нації. З моєї точки зору, ми повинні отримати нового прем’єр-міністра на конференції партії консерваторів у жовтні», - заявив Кемерон.

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"Я не хотів виходу всім своїм серцем, але британці обрали інший шлях. Отже, їм потрібен новий прем'єр-міністр", - сказав Кемерон.

David Cameron will stand down, but says: “I will continue in post as PM with my cabinet for the next three months” https://t.co/zQYMaVoIq7 — BBC Politics (@BBCPolitics) June 24, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що в Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.