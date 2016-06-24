Президент Ради ЄС Туск збирає на неформальну зустріч лідерів Євросоюзу, обговорюватимуть вихід Британії

Про це, як повідомляє власний кореспондент УНІАН, Туск заявив у п’ятницю в Брюсселі, коментуючи результати референдуму у Великобританії щодо виходу з Євросоюзу.

«Процедура виходу з ЄС є чіткою і визначена в Угоді. Для того, щоб обговорити деталі процедури, я запропонував лідерам 27 країн ЄС неформальну зустріч в рамках саміту ЄС. Я також запропонував, щоб ми обговорили більш широку реакцію щодо нашого майбутнього», - сказав Туск.

Президент Ради ЄС зазначив, що розуміє драматизм «цього моменту з політичної точки зору». «Не треба приховувати, що ми хотіли, щоб результат вчорашнього референдуму був іншим. І не можливо передбачити всі політичні наслідки цієї події, особливо для Великобританії. Це – історичний момент, але не момент для істеричної реакції. Я хочу запевнити всіх, що ми підготувалися також і до цього негативного сценарію», - наголосив він.

За словами Туска, за останні два дні він говорив з усіма лідерами ЄС - прем’єр-міністрами, президентами, а також з керівниками інституцій ЄС щодо можливості Brexit. «Сьогодні від імені 27 лідерів я можу сказати, що ми рішуче будемо тримати нашу єдність як 27, для всіх нас Союз – це рамки для нашого спільного майбутнього», - підкреслив він.

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Президент Ради ЄС також запевнив, що не буде «ніякого законодавчого вакууму до того, як Великобританія формально залишить ЄС». «Це правда, що останні роки були найбільш важкими в історії нашого Союзу, але я також пам’ятаю, що мій батько мені говорив – все, що тобі дається, робить тебе сильнішим», - сказав він.

Як відомо, саміт ЄС запланований на 28-29 червня.

Нагадаємо, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прибічники виходу країни з Європейського Союзу.

За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.